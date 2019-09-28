Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФранцузский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»

Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.
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Сын владельца Louis Vuitton прокомментировал слухи о возможной покупке «Милана»

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Григорян завёл страницу в «Инстаграме»

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МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
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Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
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На сайте республиканского Минздрава появился проект распоряжения. Согласно нему, в республике объединят несколько больниц и поликлиник.
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Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Бернар Арно
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