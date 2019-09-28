Футбол
Чемпионат«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica. Согласно информации источника, приобрести клуб намерен Бернар Арно — владелец компании LVMH.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Чемпионат 12:49
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Финансы
Официальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»
Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
Sportbox.RU 11:01
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 26 сентября в 13:01
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews 02:54
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Культура
Петрозаводск отметит 75-летие освобождения праздником и фейерверком
Невские Новости 01:23
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс 09:00
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
Политика
Джонсона подозревают в злоупотреблениях
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru 11:51
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Футбол
Эвертон — Манчестер Сити 1:1 (Перерыв)
Спорт-Экспресс 12:42
Экономика
Что ждет россиян в октябре 2019 года
С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Коммерсантъ 26 сентября в 07:50
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Здоровье
Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ
По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.
Российская газета 11:03
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36