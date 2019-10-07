Футбол
Петербургский дневникСпаллетти уговорили возглавить «Милан»
Итальянский футбольный тренер Лучано Спаллетти, который в 2009-2014 годах работал в «Зените», в ближайшее время возглавит «Милан».
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
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Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
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Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
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Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
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На Украине могут ввести налог на обмен валюты
На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
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Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
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Huawei назвала модели, которым полагается льготная замена аккумулятора
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В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
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Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
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Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр
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