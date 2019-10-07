Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникСпаллетти уговорили возглавить «Милан»

Итальянский футбольный тренер Лучано Спаллетти, который в 2009-2014 годах работал в «Зените», в ближайшее время возглавит «Милан».
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