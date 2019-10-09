Футбол

News.ruNews.ruСтефано Пиоли назначен новым тренером «Милана»

Стефано Пиоли назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Милан». Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Пиоли отметил, что готовится к этому приключению с большим энтузиазмом и страстью.
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«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport.ru09:00

Генеральный директор «Милана»: «Пиоли поможет развить нашу молодёжь»

Soccer.ru09:10

Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс06:12

Пиоли назначен главным тренером «Милана»

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«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

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«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport24.ru06:09

Пиоли официально возглавил «Милан»

ODDS.ru06:29
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