Футбол

Советский спортСоветский спорт«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

Новым главным тренером Милана официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с россонери двухлетний контракт.
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«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport24.ru06:09

Пиоли назначен главным тренером «Милана»

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«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

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«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

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ODDS.ru06:29

Пиоли возглавил «Милан»

Sports.ru06:05

Стефано Пиоли возглавил «Милан»

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