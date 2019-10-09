Футбол
Советский спорт«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды
Новым главным тренером Милана официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с россонери двухлетний контракт.
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Происшествия
Магаданский Россельхознадзор выявил куриный фарш «без курицы» в Калужской области
По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Камчатская межобластная лаборатория», установлено, что в сырьевом составе отобранного образца куриного фарша «Домашний» генетический материал (ДНК) курицы не обнаружен, хотя заявлен калужским мясоперерабатывающим комбинатом в декларации о соответствии.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Политика
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США и ждут извинений
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки парламентариев в США и переносят ранее запланированные визиты из-за допроса депутата Инги Юмашевой («Единая Россия») со стороны ФБР при въезде в США.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
Путин встретится с 19 новыми губернаторами
Происшествия
В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Политика
Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября
Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro.
Политика
Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом
Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Армия и оружие
Турция начала наземную часть операции в Сирии
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о срыве разведения сил у Золотого на юго-востоке Украины, пишет РИА "Новости".
Футбол
Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Общество
До конца года в Корсакове введут в эксплуатацию две восьмиэтажки
К концу октября компанией-застройщиком планируется передать все документы для ввода здания в эксплуатацию, а собственно ввести его в эксплуатацию в ноябре.
Армия и оружие
ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии
Вооруженные силы Турции в первые часы новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
Наука
Нобелевскую премию по химии получили разработчики литий-ионных батарей
Представитель Нобелевского комитета назвал имена лауреатов премии по химии, которые разработали литий-ионные бактерии.
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о разработке нового оружия в США
У США есть вооружение, которое "никто даже представить себе не может", заявил президент США Дональд Трамп.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
Российские ученые из Пермского государственного медицинского университета рассказали, когда молоко может быть вредным для здоровья.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Космос
Ученые назвали несколько фактов об инопланетной жизни
Все же эксперты назвали несколько фактов об инопланетной жизни, которые смогут изменить мнение многих людей.
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.