Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.

Спорт день за днем

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Общество Психотерапевт рассказала, как предотвратить выгорание на работе Психотерапевт Сиобхан Мюррей дала рекомендации по предотвращению синдрома эмоционального выгорания.

Гаджеты Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Авто В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, который на рынке будет конкурировать с Range Rover Evoque, Audi Q3 и BMW X2.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.

Авто Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.

Энергетика Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».

Общество Родителей курящих детей могут начать штрафовать Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия».

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Единоборства Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.

Политика Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера» "Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о Донбассе Во время форума в Минске глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о том, что беспорядки в Донбассе являются продолжением конфликта между Россией и Украиной, начавшегося в 2014 году.

Происшествия В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.

Шоу-бизнес Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.

Космос Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Происшествия Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.

Космос Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.