Футбол
Спорт-ЭкспрессСтефано Пиоли возглавил «Милан»
Новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту уволенного ранее Марко Джампаоло.
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Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 20:09
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Общество
Психотерапевт рассказала, как предотвратить выгорание на работе
Психотерапевт Сиобхан Мюррей дала рекомендации по предотвращению синдрома эмоционального выгорания.
ФАН 21:51
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Авто
В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, который на рынке будет конкурировать с Range Rover Evoque, Audi Q3 и BMW X2.
Газета DAILY 16:12
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:57
Авто
Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb
На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.
Discover24 вчера в 07:45
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
Общество
Родителей курящих детей могут начать штрафовать
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия».
Коммерсантъ 21:55
Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Коммерсантъ 19:25
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Футбол
Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины
Красная весна 17:22
Единоборства
Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:45
Политика
Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера»
"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
SM News 12:16
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о Донбассе
Во время форума в Минске глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о том, что беспорядки в Донбассе являются продолжением конфликта между Россией и Украиной, начавшегося в 2014 году.
ИнфоСМИ вчера в 13:01
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева рассказала о допросе в ФБР
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Авто
На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Tvoe-avto.com 12:07
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 18:37
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Происшествия
Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс вчера в 04:54
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17