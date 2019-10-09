Футбол
Советский спорт«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды
Новым главным тренером Милана официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с россонери двухлетний контракт.
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Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Шоу-бизнес
Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных
Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today 05:06
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» вступили в бои против Турции
Оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС) начали бои с армией Турции на севере Сирии, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:08
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru 15:03
Происшествия
Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО
Верховный суд Дагестана оставил без изменения решение Кировского районного суда Махачкалы, заменившего бывшему мэру Мусе Мусаеву неотбытую часть наказания штрафом 280 тыс. руб. Отбыв меньше половины назначенного ему четырехлетнего срока, господин Мусаев выйдет на свободу условно-досрочно.
Коммерсантъ 13:53
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Единоборства
Федор Емельяненко собрался завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Интерфакс-Спорт 06:20
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии
США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
РБК 16:50
Гаджеты
Плата MSI Creator TRX40 для процессоров Ryzen Threadripper 3000 подтверждена
Игромания.ру 17:19
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
News.ru 08:08
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня 04:57
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31