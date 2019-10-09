Футбол

Советский спортСоветский спорт«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

Новым главным тренером Милана официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с россонери двухлетний контракт.
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«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Sport24.ruвчера в 06:09

Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 06:12

«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Чемпионатвчера в 06:33

«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

Советский спортвчера в 06:14

Пиоли официально возглавил «Милан»

ODDS.ruвчера в 06:29

Пиоли назначен главным тренером «Милана»

Матч ТВвчера в 06:42

Пиоли возглавил «Милан»

Sports.ruвчера в 06:05
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