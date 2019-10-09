Футбол
Советский спорт«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды
Новым главным тренером Милана официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с россонери двухлетний контракт.
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Политика
Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»
Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Происшествия
В аварии под Вольском пострадала 15-летняя девочка
Взгляд-инфо 00:22
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня вчера в 04:57
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 08 октября в 19:13
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Гаджеты
Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году
Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
iReactor 00:01
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
Газета.Ru вчера в 05:00
Здоровье
В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:18
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Экономика
Мутко поддержал поэтапное раскрытие эскроу-счетов
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев в июне заявлял, что в настоящее время банки не готовы к поэтапному раскрытию счетов эскроу в сфере жилищного строительства.
Интерфакс вчера в 08:01
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру 08 октября в 12:00
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
Очевидцы выписки 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит тяжелобольная пациентка.
Ugpressa.ru вчера в 03:24
Политика
Байден призвал к импичменту Трампа
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.
Известия вчера в 15:03
Общество
В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
Визажист Гоар Аветисян, которая уже несколько лет считается одним из самых известных и высокооплачиваемых специалистов в России в данной сфере, похудела на 43 кг.
Аргументы недели вчера в 06:49
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году и поступит в продажу летом.
Tvoe-avto.com 08 октября в 06:21
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Экономика
В России сократят импорт вредного для здоровья пальмового масла
Как сообщает РБК, изменения в законодательство стран ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) коснутся импорта, производства и переработки, в частности, пальмового масла.
Newsrussia.media 00:53
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в бане под Томском
РИА Новости 00:36
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Единоборства
Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Авто
В Сети показали фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Из технических параметров известно, что автомобиль обладает двумя версиями с 1,3- и 1,6-литровыми двигателями, однако их уровень мощность пока удерживается в тайне.
Faktom 08 октября в 13:44
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19