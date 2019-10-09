Футбол
РБК«Милан» назначил нового главного тренера
«Милан» объявил на своем официальном сайте о назначении на пост главного тренера команды Стефано Пиоли. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. В «Милане» он сменил Марко Джампаоло, накануне отправленного в отставку.
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Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
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Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
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Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
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Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
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Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге
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В «Билайне» назвали устаревшей информацию об утечке данных абонентов
В официальном письме "Билайн" сообщает, что база утекла в Сеть еще два года назад, так что вся информация в ней якобы устарела.
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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
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Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
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Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
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Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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В 2027 году Россия запустит на Луну мини-луноход
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело в отношении депутата заксобрания
В отношении депутата заксобрания Забайкальского края от КПРФ, генерального директора завода горного оборудования Сергея Белоногова возбуждено уголовное дело по подозрению в налоговых преступлениях, сообщает "МК-Чита" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.