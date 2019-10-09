Футбол
Sport24.ru«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Экономика
Россияне летом взяли меньше займов до зарплаты
Микрофинансовые организации в июне-августе выдали россиянам 4,27 миллиона займов против 4,66 миллиона летом прошлого года, при этом снижение произошло за счет займов до зарплаты, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Политика
В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России
Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Политика
Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17
Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.
News.ru вчера в 17:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Экономика
ФНС выявит серые зарплаты с помощью новой информационной базы
ФНС учитывает и новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики.
Computerworld Россия 05:59
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Политика
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Политика
Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое
Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
Новостной фронт 07:19
Футбол
Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».
Бомбардир.ру 03:58
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Единоборства
Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.
RT на русском 06:12
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27
Армия и оружие
Минобороны закроет Крым сверхмощными радарами
Известия вчера в 19:54
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
Российская газета вчера в 19:17
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Экономика
Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Игры
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru 07 октября в 14:44
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10