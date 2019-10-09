«Милан» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

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Экономика Россияне летом взяли меньше займов до зарплаты Микрофинансовые организации в июне-августе выдали россиянам 4,27 миллиона займов против 4,66 миллиона летом прошлого года, при этом снижение произошло за счет займов до зарплаты, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Политика В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».

Политика Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17 Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Космос Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.

Политика Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Экономика ФНС выявит серые зарплаты с помощью новой информационной базы ФНС учитывает и новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Политика На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Футбол Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед» Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».

Единоборства Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Экономика Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Игры В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы 7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.