Футбол

Красная веснаКрасная весна«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти

Верона — Милан
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
Мариуш Стемпиньски
21′
24′
Кшиштоф Пионтек
35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
40′
46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
67′
68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
79′
Марко Сильвестри
85′
86′
Анте Ребич
90′+4′
Давиде Калабрия
«Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» 15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти. При этом «Милан» большую часть матча провел в большинстве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Милан» выиграл два матча подряд по 1:0 и занимает 6-е место в Серии А

Sports.ruвчера в 16:57

Гол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

Чемпионатвчера в 16:42

«Верона» — «Милан» — 0:1. Видеообзор матча

Sport24.ru01:20

Пентек реализовал пенальти и принес «Милану» победу над «Вероной»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти

Матч ТВвчера в 16:44

Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной»

Советский спортвчера в 16:42

«Милан» вышел в лидеры по количеству «сухих» матчей в Серии А

Евро-футбол.рувчера в 20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

РБК вчера в 19:46
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

В Казахстане столкнулись автобус и поезд

В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом.
ТАСС вчера в 11:40
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва вчера в 09:12
Здоровье

Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья

Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости вчера в 01:29
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия

По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело

Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета 13 сентября в 03:39
Происшествия

Участника протестов в сквере приговорили к исправительным работам

Политсовет 01:14
Шоу-бизнес

Гузеева похудела и перекрасила волосы

За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Авто

Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Haval F7, Hyundai Tucson и Geely Atlas, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери

Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал вчера в 10:53
Экономика

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Кино

Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Путешествия

Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Происшествия

СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.
РБК 01:24
Политика

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru вчера в 16:58
Происшествия

В Якутии приостановили поиски пропавшего вертолета

В Якутии до утра приостановили поиски пропавшего вертолета с людьми на борту.
Невские Новости вчера в 11:09
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Авто

Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы

Цифры, в самом деле, впечатляют: в августе продажи китайского кроссовера Haval взлетели на 458%, а за первое полугодие — на 250%.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Общество

Холод из Арктики и снег придут в Москву

Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:36
Космос

Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году

Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 12 сентября в 17:03
Шоу-бизнес

Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике

Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное