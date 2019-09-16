Футбол
Красная весна«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Мариуш Стемпиньски
|21′
|24′
Кшиштоф Пионтек
|35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
|40′
|46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
|65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
|67′
|68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
|74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
|78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
|79′
Марко Сильвестри
|85′
|86′
Анте Ребич
|90′+4′
Давиде Калабрия
|32%
|Владение мячом
|68%
|69%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|16
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
Верона
Расстановка 3‑4‑3
1
Сильвестри
66
Тутино
21
Гюнтер
24
Кумбулла
5
Фараони
34
Амрабат
4
Велозу
88
Лазович
10
ди Кармине
9
Стемпиньски
32
Пессина
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
20
Биглия
10
Чалханоглу
8
Сусо
9
Пионтек
18
Ребич
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» 15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти. При этом «Милан» большую часть матча провел в большинстве.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
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