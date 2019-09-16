Футбол

Красная веснаКрасная весна«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти

Верона — Милан
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
Мариуш Стемпиньски
21′
24′
Кшиштоф Пионтек
35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
40′
46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
67′
68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
79′
Марко Сильвестри
85′
86′
Анте Ребич
90′+4′
Давиде Калабрия
«Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» 15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти. При этом «Милан» большую часть матча провел в большинстве.
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