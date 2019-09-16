Футбол

Красная веснаКрасная весна«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти

Верона — Милан
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
Мариуш Стемпиньски
21′
24′
Кшиштоф Пионтек
35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
40′
46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
67′
68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
79′
Марко Сильвестри
85′
86′
Анте Ребич
90′+4′
Давиде Калабрия
«Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» 15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти. При этом «Милан» большую часть матча провел в большинстве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Верона

Ставка TV06:01

Марко Джампаоло: «Идеальной команды в середине сентября не бывает»

Спорт-Экспресс22:22

Гол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

Чемпионат16:42

«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти

Матч ТВ16:44

Пионтек забил первый гол в сезоне. В прошлом у него было 22 мяча в Серии А

Sports.ru16:26

«Милан» вышел в лидеры по числу «сухих» матчей в Серии А в 2019 году

Sport24.ru17:20

Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной»

Советский спорт16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Российская газета вчера в 13:59
Происшествия

Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия 10:32
Происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58
Общество

В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками

Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Происшествия

Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек

Вести.Ru 17:56
Политика

Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия 22:21
Гаджеты

AMD уточнила сроки выхода новых процессоров и видеокарт

AMD обновила даты, согласно которым будут запускаться следующие поколения центральных и графических процессоров, построенные на совершенно новой архитектуре.
Ferra 07:47
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Происшествия

Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
Шоу-бизнес

Мария Бутырская рассказала, за что убили ее гражданского мужа

В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
7Дней.ру 13 сентября в 13:00
Экономика

Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для граждан РФ

Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в интернете по QR-коду.
Политическая Экспертиза 21:34
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

РБК 12:19
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости 21:36
Единоборства

Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
REGNUM 07:57
Политика

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 12 сентября в 22:20
Шоу-бизнес

Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж

Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Ирина регулярно делится снимками с детьми и подругами в социальных сетях, но при этом практически не рассказывает о том, чт происходит в ее жизни.
Вокруг ТВ 03:47
Космос

Высоту орбиты МКС увеличат на километр

Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда 13 сентября в 18:10
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Происшествия

Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Кино

Вышел трейлер фильма про противостояние «Форда» и «Феррари»

Piter.tv 11:16
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Авто

В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей

В Уфе в один день состоятся сразу два аукциона по продаже арестованных автомобилей.
UfaTime.ru 21:40
Гаджеты

Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Щербакова выиграла Lombardia Trophy, опередив Туктамышеву

Чемпионат вчера в 13:48
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

РИА Новости 07:37
Технологии

В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей

Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное