Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти

Верона — Милан
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
Мариуш Стемпиньски
21′
24′
Кшиштоф Пионтек
35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
40′
46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
67′
68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
79′
Марко Сильвестри
85′
86′
Анте Ребич
90′+4′
Давиде Калабрия
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях одержал минимальную победу над «Вероной». «Верона» осталась в меньшинстве уже на 21-й минуте, когда Мариуш Стемпинский получил прямую красную карточку за удар соперника ногой по лицу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прогноз и ставка на матч «Верона» - «Милан», 3-й тур итальянской Серии А

ODDS.ru14 сентября в 21:26

«Верона» — «Милан» — 0:1. Видеообзор матча

Sport24.ru01:20

Пентек реализовал пенальти и принес «Милану» победу над «Вероной»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

Гол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

Чемпионатвчера в 16:42

«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти

Матч ТВвчера в 16:44

«Милан» выиграл два матча подряд по 1:0 и занимает 6-е место в Серии А

Sports.ruвчера в 16:57

Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной»

Советский спортвчера в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Политика

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Общество

Отлов бродячих животных обязали снимать на видео

Вести.Ru 04:45
Политика

Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ

Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Политика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Технологии

Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47
Политика

Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов

Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

Национальная служба новостей 05:33
Путешествия

Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге

В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Политика

Офис Зеленского видит в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе

Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе.
REGNUM 05:55
Шоу-бизнес

Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Шепелев перестал скрывать лицо сына от Жанны Фриске

До недавнего времени Дмитрий прятал лицо сына от общественности.
Телепрограмма 13 сентября в 11:30
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Технологии

Вы могли это пропустить: Bitcoin по $12 000 и запрет майнинга в Китае

В Китае предложили запретить майнинг Пять ведомств из региона Внутренней Монголии в Китае предложили запретить майнинг.
РБК 06:46
Происшествия

В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев

Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.
ИА Новороссия 07:11
Происшествия

В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве

REGNUM вчера в 12:35
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Гаджеты

Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети

News.ru 03:41
Общество

В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 14 сентября в 04:33
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Политика

Глава Nissan Motor ушел в отставку

Директор японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку, сообщает 16 сентября Kyodo.
REGNUM 00:43
Здоровье

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru 14 сентября в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное