Матч 10-го тура чемпионата Италии "Милан" – СПАЛ завершился победой "россонери" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Сусо, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

Происшествия Из-за убийства ребенка в Нарьян-Маре на день закроют детский сад Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает о том, что после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» в четверг, 31 октября, в пятницу детский сад будет закрыт для посещения.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.

Политика Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

Армия и оружие Укрощение «Кобры» и первая посадка на палубу корабля. Как летчик Пугачев испытывал Су-27 О дне, который вошел в историю авиации ВМФ К испытательным полетам и посадке на палубу авианосца тогда, в конце 1980-х годов, одновременно готовились летчики ОКБ Сухого и им. Микояна (ныне в составе РСК "МиГ"): Виктор Пугачев на Су-27К, Токтар Аубакиров на МиГ-29К, Игорь Вотинцев и Александр Крутов на учебно-тренировочном Су-25УТГ.

Политика Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.