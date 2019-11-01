Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Милан» одержал первую победу при Пиоли, обыграв СПАЛ

Милан — СПАЛ
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
21′
Серджо Флоккари
Лео Дуарте
40′
Джанлуиджи Доннарумма
40′
Матео Мусаккьо
Давиде Калабрия
46′
Самуэль Кастильехо
Сусо
57′
Хакан Чалханоглу
57′
62′
Франческо Викари
Сусо
63′
69′
Тиаго Чонек
Исмаэль Беннасер
69′
71′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
73′
Ясмин Куртич
82′
Аркадиуш Реца
Джакопо Сала
82′
Эспето
Альберто Палоски
Лукас Пакета
Джакомо Бонавентура
88′
Матч 10-го тура чемпионата Италии "Милан" – СПАЛ завершился победой "россонери" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Сусо, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Сусо принёс «Милану» победу в матче со СПАЛом

Чемпионатвчера в 17:51

«Милан» обыграл СПАЛ, единственный гол забил Сусо

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

«Милан» с минимальным счетом обыграл СПАЛ в чемпионате Италии

Sport24.ruвчера в 17:51

«Милан» дома обыграл СПАЛ

Sportbox.RUвчера в 17:56

Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом в матче чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 17:57

Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

RT на русскомвчера в 18:04

Серия А. «Милан» одержал первую победу при Пиоли, обыграв аутсайдера СПАЛ

Бомбардир.рувчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:07, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Транспорт

Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Происшествия

Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
Эхо Москвы 30 октября в 10:30
Футбол

Состав сборной России объявят 5 ноября

5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Единоборства

Названы гонорары Ковалева и Альвареса

ProstoProSport 05:54
Политика

Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно

Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Газета.Ru 06:48
Экономика

Российские богачи стали еще богаче

Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Lenta.ru 06:50
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю и сладкому

В США ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за тягу к алкоголю и любовь к сладкому, как сообщает MedicalExpress.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Общество

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
ТАСС вчера в 17:08
Армия и оружие

Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

РБК 06:35
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей страшно

Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
МИР 24 05:40
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколес и сигвеев.
Ведомости 06:33
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Политика

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия

Часть в Забайкалье, где тюменский срочник устроил бойню, расформируют

Накануне.Ru 06:16
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Кино

В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

Ruposters.ru 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное