Футбол
Вести.Ru«Милан» объявил об отставке Марко Джампаоло
Руководители итальянского "Милана" приняли решение уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Итальянский специалист был уволен после семи туров чемпионата Италии, в которых были одержаны три победы при четырех поражениях.
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru вчера в 06:57
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество
В Петербурге предложили запретить детям посещать опасные квесты
Парламентарии Санкт-Петербурга предложили оградить детей от посещения экстремальных квестов.
Российская газета 06:40
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Футбол
Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу.
МК-Спорт 07:41
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
Российская газета вчера в 19:17
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Политика
Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое
Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
Новостной фронт 07:19
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Политика
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Авто
Названа дата начала продаж внедорожника GAC GS8 в России
Речь идет о модели GAC GS8, которая будет доступна российским автолюбителям с декабря этого года.
Car.ru 06:41
Происшествия
Житель Тольятти умер после жесткого пранка от известного блогера
Затея известного самарского блогера Бомбера (Ильи Губарева) обернулась смерть жителя Тольятти.
Московский Комсомолец 07:45
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia
Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
Экономика сегодня 05:30
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Происшествия
Под Томском украли детский лагерь
Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
Российская газета 07:57
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27