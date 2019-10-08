Футбол

Вести.RuВести.Ru«Милан» объявил об отставке Марко Джампаоло

Руководители итальянского "Милана" приняли решение уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Итальянский специалист был уволен после семи туров чемпионата Италии, в которых были одержаны три победы при четырех поражениях.
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«Милан» объявил об отставке Джампаоло с поста главного тренера

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Джампаоло - автор нового антирекорда «Милана»

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Sportbox.RUвчера в 14:48

«Милан» уволил главного тренера Джампаоло

Матч ТВвчера в 13:53
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Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
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«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу.
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ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

Российская газета вчера в 19:17
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Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
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В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
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Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое

Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
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Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
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В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Названа дата начала продаж внедорожника GAC GS8 в России

Речь идет о модели GAC GS8, которая будет доступна российским автолюбителям с декабря этого года.
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Житель Тольятти умер после жесткого пранка от известного блогера

Затея известного самарского блогера Бомбера (Ильи Губарева) обернулась смерть жителя Тольятти.
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Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia

Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
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Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
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Под Томском украли детский лагерь

Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
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Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

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