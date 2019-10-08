Руководители итальянского "Милана" приняли решение уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Итальянский специалист был уволен после семи туров чемпионата Италии, в которых были одержаны три победы при четырех поражениях.

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Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

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Происшествия Под Томском украли детский лагерь Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.