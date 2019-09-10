Футбол
Soccer.ru«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
«Милан» поздравил свою болельщицу со столетием. Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды. Болельщица призналась, что поддерживает «Милан» с 18 лет.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»
Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Футбол
Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.
Чемпионат 04:39
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.
Чемпионат 05:30
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Армия и оружие
Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехов в Приморье
В соответствии с планом перевооружения подразделений Береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получило на вооружение танки Т-80БВ*.
ВЕСТИ: Приморье 02:06
Транспорт
В Москве построят еще три канатные дороги
Интерфакс 04:23
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео, как его извлекли из корабля «Союз»
Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.
РИА Новости 05:29
Общество
Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи
Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM вчера в 04:00
Политика
Китай отчитал США за арест россиянина в Италии
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила возмущение по поводу произвола со стороны США.
Журналистская правда 04:45