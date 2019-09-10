Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами

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«Милан» поздравил свою болельщицу со столетием. Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды. Болельщица призналась, что поддерживает «Милан» с 18 лет.
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«Милан» подарил своей 100-летней болельщице футболку с автографами игроков клуба. Трогательнейшее видео

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«Милан» сделал своей болельщице подарок на 100-летие

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«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами

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