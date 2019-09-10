Футбол
Soccer.ru«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
«Милан» поздравил свою болельщицу со столетием. Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды. Болельщица призналась, что поддерживает «Милан» с 18 лет.
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Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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На Урале погиб подросток после падения на него футбольных ворот
Уголовное дело возбуждено по факту смерти подростка в городе Ивдель Свердловской области после падения на него футбольных ворот вечером 9 сентября.
ТАСС 04:10
Авто
BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
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Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне
Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
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Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал телеканалы и не собирается этого делать.
News.ru 08:31
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Сергей Собянин назвал главные «премьеры» московского транспорта
Вечерняя Москва 09:21
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Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году
Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
РБК 09:22
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
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Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
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Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
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Черчесов оценил результаты матча России с Казахстаном
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Дмитрий Тарасов поделился трогательным семейным видео
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал очень милое семейное видео в Instagram-stories.
Lisa.ru вчера в 09:45
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
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Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
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В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
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РИА Новости вчера в 13:46
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Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
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Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
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Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
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Алла Пугачева оценила новую песню внука Никиты Преснякова
В микроблоге Instagram Алла Пугачева высоко оценила новую песню своего 28-летнего внука Никиты Преснякова.
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Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
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Хоккей
«Адмирал» обыграл «Трактор» на своем льду
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