Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год

Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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