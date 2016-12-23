Футбол
Газета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год
Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
iReactor вчера в 23:01
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
Утром 30 сентября рубль укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Московский Комсомолец 03:14
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Космос
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Светлана Лобода решила сменить имидж вслед за Максимом Галкиным
Пользователи однозначно решили, что нужно оставлять. Более того, признали, что с новой прической певица стала еще красивее.
7Дней.ру вчера в 20:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Данилюка, сообщают СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский согласился снять с должности секретаря СНБО Александра Данилюка.
Газета.Ru вчера в 23:12
Футбол
«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку
Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
Bethub.org вчера в 16:44
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Политика
В Париж на похороны Ширака прибудут 80 иностранных лидеров
Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.
Московский Комсомолец вчера в 18:47
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Транспорт
ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Политика
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:15
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В российской столице и в области вводится "желтый" уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:22
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Армия и оружие
Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М
Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Общество
«Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН с просьбой оценить независимость судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников демонстраций, состоявшихся в Москве летом этого года.
Коммерсантъ 02:01
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
Российская газета 02:45
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Происшествия
Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 02:10