Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".

«Милан» показал худший старт за 81 год

Все про Спорт ру

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Армия и оружие Российский спецназ заметили в Норвегии Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро Утром 30 сентября рубль укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Космос Российская частная компания планирует разработать космический грузовик Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.

Происшествия В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.

Шоу-бизнес Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.

Шоу-бизнес Светлана Лобода решила сменить имидж вслед за Максимом Галкиным Пользователи однозначно решили, что нужно оставлять. Более того, признали, что с новой прической певица стала еще красивее.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Данилюка, сообщают СМИ Президент Украины Владимир Зеленский согласился снять с должности секретаря СНБО Александра Данилюка.

Футбол «Спартак» отправил Олега Кононова в отставку Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Политика В Париж на похороны Ширака прибудут 80 иностранных лидеров Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.

Транспорт ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.

Политика Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве В российской столице и в области вводится "желтый" уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Экономика Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".

Армия и оружие Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Общество «Агора» попросила ООН разобраться с «конвейерным правосудием» в Москве Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН с просьбой оценить независимость судей и адвокатов в связи с судебными решениями, вынесенными в отношении участников демонстраций, состоявшихся в Москве летом этого года.

Происшествия В Уфе после занятий физкультурой скончался студент Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.

Авто Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей «Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.