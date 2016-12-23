Футбол
Газета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год
Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Политика
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 19:55
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
RT на русском 13:47
Политика
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейскую ядерную державу в неспособности противостоять США.
РИА Новости 14:48
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Кино
Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel
Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform 07:33
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении
Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
Известия вчера в 08:28
Авто
В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200
L4600 стал дебютом концерна, стоимость бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200 на китайском авторынке достигает почти 200 тысяч юаней, что равно порядка 1,8 миллиона рублей.
OAnews вчера в 13:11
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости 16:50
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Технологии
Стало известно, откуда мошенники берут номера россиян
Мошенники для звонков клиентам банков в основном берут данные из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
ФедералПресс 22:15
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна 02:21
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Космос
С Луны исчез индийский посадочный модуль
РЕН ТВ 21:47
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Общество
В Госдуме поддержали решение о запрете курения на балконе
Уже со следующего вторника, 1 октября, в России вступят в силу новые правила противопожарного режима, согласно которым жителям страны запрещается курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Megatyumen.ru 27 сентября в 02:39
Экономика
Производитель одежды Forever 21 заявил о банкротстве
Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье, 29 сентября, направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов.
Известия 22:37
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
В СМИ появилась информация, что российская актриса Нелли Уварова побрилась налысо ради поддержки болеющей Анастасии Заворотнюк.
VSE42.RU 22:37
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Здоровье
Более 66 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Якутске
Более 66 тыс. жителей Якутска сделали прививку от гриппа с момента старта городской кампании по вакцинации, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.
ТАСС 27 сентября в 04:39
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что в ноябре молочная продукция может подорожать на 10%.
RT на русском 22:57
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13