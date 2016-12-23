Футбол
Газета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год
Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru вчера в 14:45
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Футбол
Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии
Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Здоровье
В Челябинске за неделю на 24% выросла заболеваемость ОРВИ
Все больше челябинцев жалуются на боль в горле и насморк. За неделю прирост числа заболевших ОРВИ составил 24%, среди детей - 19%.
КП - Челябинск 03:51
Общество
«Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное» правосудие в РФ
Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в связи с решениями судов по делам участников столичных протестов, проходивших в Москве с июля по август текущего года, пишут "Ведомости" .
ЗакC.Ру 02:42
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе
Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Кино
Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов
Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Ведомости 06:03
Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец 05:27
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Технологии
Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году
Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
ПРАЙМ 05:13
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread
Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство.
3DNews 06:26
Экономика
Социальные пенсии могут увеличить на 7% в следующем году
По данным ведомства, вместе с пенсиями государственного пенсионного обеспечения, которые включают и социальные пенсии, будут увеличены на 7%, в соответствии увеличения прожиточного минимума пенсионера.
Четвертая Власть 06:27
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 27 сентября в 04:45