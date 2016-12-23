Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Политика МИД России заявил о развязывании США визовой войны Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.

Автоспорт В Ferrari прокомментировали сход Феттеля Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.

Футбол Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.

Происшествия В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

Футбол Нобель Арустамян: У Цорна есть кандидаты на пост главного тренера «Спартака» из Голландии и Германии Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.

Здоровье В Челябинске за неделю на 24% выросла заболеваемость ОРВИ Все больше челябинцев жалуются на боль в горле и насморк. За неделю прирост числа заболевших ОРВИ составил 24%, среди детей - 19%.

Общество «Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное» правосудие в РФ Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в связи с решениями судов по делам участников столичных протестов, проходивших в Москве с июля по август текущего года, пишут "Ведомости" .

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Общество Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.

Кино Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Происшествия Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Авто Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.

Технологии Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Гаджеты WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство.

Экономика Социальные пенсии могут увеличить на 7% в следующем году По данным ведомства, вместе с пенсиями государственного пенсионного обеспечения, которые включают и социальные пенсии, будут увеличены на 7%, в соответствии увеличения прожиточного минимума пенсионера.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.