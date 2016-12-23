Футбол
Газета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год
Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° вчера в 14:52
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 28 сентября в 01:39
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.
РИА Новости вчера в 19:36
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Авто
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России
В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX.
Российская газета 27 сентября в 08:07
Фигурное катание
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
RT на русском вчера в 17:42
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Футбол
Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие
Опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Издание Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в окружении пяти китайских военных судов в Южно-Китайском море.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 23:31
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным
На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России
Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России.
Ведомости вчера в 09:58
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
WE: «Украинагейт» Трампа играет на руку соперникам Байдена в партии
Уоррен сделала эти замечания прямо перед тем, как осведомитель выступил с обвинением Трампа в угрозе приостановить военную помощь Украине, если ее правительство не расследует деятельность сына Байдена — Хантера, в период работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma, где он зарабатывал до $50 000 в месяц.
Красная весна 28 сентября в 02:26