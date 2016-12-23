Футбол
Газета.Ru«Милан» показал худший старт за 81 год
Коллектив под руководством Марко Джампаоло в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Марко Джампаоло на посту главного тренера итальянского "Милана".
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Гаджеты
Apple переведёт iPad Pro и MacBook Pro на совершенно новые экраны
Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своей новой заметке сообщает, что компания Apple планирует выпустить несколько топовых устройств с экранами Mini-LED.
iXBT.com 03:50
Финансы
Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о размещении Казначейством на депозитах в ВЭБ.РФ до 200 млрд руб. из средств федерального бюджета.
РБК 04:56
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Комсомольская правда 04:12
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Прокуратура попросила назначить Устинову условный срок
РИА Новости 05:11
Происшествия
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 актуального поколения
Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 28 сентября в 05:10
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Космос
Ученый допустил возможность создания космического корабля, который будет летать со сверхсветовой скоростью
Мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре известен, помимо всего прочего, своей идеей, в рамках которой допускается создание космического аппарата, который мог бы достичь сверхсветовой скорости.
Naked Science 27 сентября в 20:02
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
Гаджеты
33 смартфона и планшета от Huawei и Honor получат Android 10
Владельцы Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2 смогут скачать Android 10 уже в конце октября, а все остальные модели получат соответствующее обновление лишь в ноябре или декабре.
Дни24 04:50
Происшествия
Первокурсник умер после урока физкультуры в Уфе
Вечерняя Москва 00:48
Политика
Зеленский снова собирается в США
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о ходе подготовки официального визита главы государства в США.
Политика Сегодня 04:49
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр
По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
REGNUM 05:08