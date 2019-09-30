Футбол
Вести.Ru«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками. "Фиорентина" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь баллов.
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Музыка
Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Спорт
Galaxy Vladivostok Marathon состоялся сегодня во Владивостоке
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 28 сентября, стартует Четвёртый международный марафон под названием «Galaxy Vladivostok Marathon».
Ореанда-Новости вчера в 03:33
Происшествия
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Футбол
Магнуссон: «100%, что Погба гордится мной»
Евро-футбол.ру 15:45
Политика
Годовщина трагедии в Бабьем Яру: в Киеве проходит Марш памяти
Новостной фронт 09:24
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
В Калуге открылась швейная мануфактура Bosco
Красная весна 15:11
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Футбол
Суд наказал фаната ЦСКА Малосолова за оскорбление Луиса Адриано
Нева Спорт 27 сентября в 09:33
Киберспорт
Обновленная версия Cache появится в CS:GO в октябре
CyberSport.ru 03:41
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Спорт
Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе.
RT на русском 17:30
Политика
Захарова рассказала, почему Лавров полетел в ООН на фоне визового скандала
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Общество
В МЧС сказали, что новые правила не запрещают курить на балконах
Изменения в правилах противопожарного режима не подразумевают запрета на курение на балконах.
Kazanfirst.ru вчера в 12:10
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за пьяный дебош на самолете
Экспресс газета вчера в 00:21
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru вчера в 03:13
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Автоспорт
Глава Toro Rosso оценил выступление Квята на Гран-при России
RT на русском 18:24
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru 07:10
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» отправился на борт МКС
Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» – российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - перешли на борт Международной космической станции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Роскосмоса».
TV BRICS 26 сентября в 05:03
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49