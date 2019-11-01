Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Милан» одержал первую победу при Пиоли, обыграв СПАЛ

Милан — СПАЛ
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
21′
Серджо Флоккари
Лео Дуарте
40′
Джанлуиджи Доннарумма
40′
Матео Мусаккьо
Давиде Калабрия
46′
Самуэль Кастильехо
Сусо
57′
Хакан Чалханоглу
57′
62′
Франческо Викари
Сусо
63′
69′
Тиаго Чонек
Исмаэль Беннасер
69′
71′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
73′
Ясмин Куртич
82′
Аркадиуш Реца
Джакопо Сала
82′
Эспето
Альберто Палоски
Лукас Пакета
Джакомо Бонавентура
88′
Матч 10-го тура чемпионата Италии "Милан" – СПАЛ завершился победой "россонери" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Сусо, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
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