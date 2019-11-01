Футбол
ProstoProSport«Милан» одержал первую победу при Пиоли, обыграв СПАЛ
|21′
Серджо Флоккари
Лео Дуарте
|40′
Джанлуиджи Доннарумма
|40′
Матео Мусаккьо
Давиде Калабрия
|46′
Самуэль Кастильехо
Сусо
|57′
Хакан Чалханоглу
|57′
|62′
Франческо Викари
Сусо
|63′
|69′
Тиаго Чонек
Исмаэль Беннасер
|69′
|71′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
|73′
Ясмин Куртич
|82′
Аркадиуш Реца
Джакопо Сала
|82′
Эспето
Альберто Палоски
Лукас Пакета
Джакомо Бонавентура
|88′
|56%
|Владение мячом
|44%
|80%
|Процент точных передач
|68%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|17
|17
|Фолы
|21
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
43
Дуарте
2
Калабрия
13
Романьоли
19
Эрнандес
5
Бонавентура
4
Беннасер
79
Кессиэ
8
Сусо
9
Пионтек
10
Чалханоглу
99
Бериша
43
Палоски
4
Чонек
23
Викари
40
Томович
26
Сала
11
Мурджа
8
Валоти
19
Куртич
37
Петанья
10
Флоккари
СПАЛ
Расстановка 5‑3‑2
Матч 10-го тура чемпионата Италии "Милан" – СПАЛ завершился победой "россонери" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Сусо, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
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Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу
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