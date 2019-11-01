На «Сан-Сиро» завершился матч 10-го тура Серии А. «Милан» принимал СПАЛ и добился минимальной победы (1:0). Единственный гол был забит во втором тайме.

«Милан» с минимальным счетом обыграл СПАЛ в чемпионате Италии

Политика Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.

Путешествия Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.

Космос В хвосте первой межзвездной кометы нашли воду Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

Политика Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Футбол Глушаков забил дебютный гол за «Ахмат» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил первый мяч за команду. Это произошло в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Луча».

Политика Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.

Здоровье Роспотребнадзор призвал кузбассовцев не пить «незамерзайку» Сотрудники областного управления Роспотребнадзора дали кузбассовцам рекомендации по правильному выбору «незамерзайки» (стеклоомывающей жидкости) в преддверии зимнего периода, а также настоятельно рекомендовали жителям области не употреблять эту жидкость в качестве спиртного напитка.

Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.