На «Сан-Сиро» завершился матч 10-го тура Серии А. «Милан» принимал СПАЛ и добился минимальной победы (1:0). Единственный гол был забит во втором тайме.

«Милан» с минимальным счетом обыграл СПАЛ в чемпионате Италии

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