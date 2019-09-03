Футбол

ЧемпионатЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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«Милан» и «Айнтрахт» обменялись игроками

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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