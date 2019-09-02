Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Милан» сегодня обменяет Андре Силву на Ребича

Сегодня «Милан» и «Айнтрахт» произведут обмен нападающими, сообщают итальянские СМИ. По информации Corierre dello Sport, Анте Ребич перейдет в «Милан». Речь идет об аренде с правом выкупа за 25 миллионов евро.
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