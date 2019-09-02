Футбол
Спорт-Экспресс«Милан» сегодня обменяет Андре Силву на Ребича
Сегодня «Милан» и «Айнтрахт» произведут обмен нападающими, сообщают итальянские СМИ. По информации Corierre dello Sport, Анте Ребич перейдет в «Милан». Речь идет об аренде с правом выкупа за 25 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
RT на русском 19:59
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт 17:53
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
Интерфакс - Россия 20:21
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Политика
Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян
Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян.
РБК 11:56
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Космос
В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 04:16
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU 17:26
Футбол
Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25