Футбол
Спорт-Экспресс«Милан» сегодня обменяет Андре Силву на Ребича
Сегодня «Милан» и «Айнтрахт» произведут обмен нападающими, сообщают итальянские СМИ. По информации Corierre dello Sport, Анте Ребич перейдет в «Милан». Речь идет об аренде с правом выкупа за 25 миллионов евро.
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Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
В Китае при нападении на школу погибли восемь детей
В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников начальной школы в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из них впоследствии скончались.
RT на русском 00:51
Футбол
Болельщики «Зенита» признали Жиркова лучшим игроком матча со «Спартаком»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0), сообщает Twitter клуба.
Спорт-Экспресс 04:27
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Здоровье
В Свердловской области начался сезон ОРВИ
В период с 26 августа по 1 сентября в Свердловской области зарегистрировано 13,3 тысячи случаев ОРВИ, заболевших гриппом среди свердловчан не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
ТагилСити.ру вчера в 23:27
Гаджеты
У LG может появиться смартфон двойного складывания с перьевым управлением
Речь идёт об аппарате двойного складывания.
3DNews 04:52
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Футбол
Волкан Демирел завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Фенербахче»
«Фенербахче» на своем официальном сайте сообщил о том, что легендарный турецкий вратарь Волкан Демирель завершил карьеру.
Спорт-Экспресс 02:20
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Авто
Кардинально новый КамАЗ выйдет в серию в 2020 году
Руководитель предприятия Сергей Когогин рассказал, что в планы компании входит поставки тягача КамАЗ-54901 в 2019 году крупным предприятиям, а уже в следующем году начнется выпуск серии нового КамАЗа с кабиной К5.
ГЛАС.RU вчера в 11:56
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Футбол
Боласи, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Спортинг»
Боласи заключил трудовой договор со «Спортингом» до середины 2020 года. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА работает над переходом Янника.
Евро-футбол.ру 01:05
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Общество
В Москве на выходных ограничат продажу алкоголя
В дни празднования Дня города в столице ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
РБК 02:38