Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

Дженоа — Милан
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
Давиде Бираски
11′
Кристиан Сапата
23′
Лассе Шёне
41′
43′
Давиде Калабрия
Риккардо Сапонара
45′+3′
46′
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
46′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
51′
Тео Эрнандес
Давиде Бираски
56′
57′
Франк Кессиэ
62′
Лукас Биглия
Лукас Лерагер
64′
Лассе Шёне
67′
Андреа Пинамонти
Фавилли Андреа
73′
79′
Давиде Калабрия
81′
Джакомо Бонавентура
Андреа Конти
84′
Лукас Пакета
Лукас Лерагер
Горан Пандев
88′
Кристиан Ромеро
88′
90′+4′
Самуэль Кастильехо
"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тео Бернар Франсуа и Франк Кессье.
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