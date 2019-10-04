Футбол
Газета.Ru«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Доменико Кришито
Давиде Бираски
|11′
Кристиан Сапата
|23′
Лассе Шёне
|41′
|43′
Давиде Калабрия
Риккардо Сапонара
|45′+3′
|46′
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
|46′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
|51′
Тео Эрнандес
Давиде Бираски
|56′
|57′
Франк Кессиэ
|62′
Лукас Биглия
Лукас Лерагер
|64′
Лассе Шёне
|67′
Андреа Пинамонти
Фавилли Андреа
|73′
|79′
Давиде Калабрия
|81′
Джакомо Бонавентура
Андреа Конти
|84′
Лукас Пакета
Лукас Лерагер
Горан Пандев
|88′
Кристиан Ромеро
|88′
|90′+4′
Самуэль Кастильехо
|51%
|Владение мячом
|49%
|84%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|7
|22
|Фолы
|15
|4
|Желтые карточки
|4
|2
|Красные карточки
|2
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
97
Раду
17
Ромеро
2
Сапата
14
Бираски
18
Гильоне
19
Пандев
21
Радованович
20
Шёне
33
Паяч
30
Фавилли
11
Куаме
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
79
Кессиэ
20
Биглия
39
Пакета
8
Сусо
17
Леау
12
Конти
Милан
Расстановка 4‑3‑3
"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тео Бернар Франсуа и Франк Кессье.
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