"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тео Бернар Франсуа и Франк Кессье.

«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

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