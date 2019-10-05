Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»

Дженоа — Милан
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
Давиде Бираски
11′
Кристиан Сапата
23′
Лассе Шёне
41′
43′
Давиде Калабрия
Риккардо Сапонара
45′+3′
46′
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
46′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
51′
Тео Эрнандес
Давиде Бираски
56′
57′
Франк Кессиэ
62′
Лукас Биглия
Лукас Лерагер
64′
Лассе Шёне
67′
Андреа Пинамонти
Фавилли Андреа
73′
79′
Давиде Калабрия
81′
Джакомо Бонавентура
Андреа Конти
84′
Лукас Пакета
Лукас Лерагер
Горан Пандев
88′
Кристиан Ромеро
88′
90′+4′
Самуэль Кастильехо
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
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