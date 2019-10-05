Футбол
Евро-футбол.ру«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»
Доменико Кришито
Давиде Бираски
|11′
Кристиан Сапата
|23′
Лассе Шёне
|41′
|43′
Давиде Калабрия
Риккардо Сапонара
|45′+3′
|46′
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
|46′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
|51′
Тео Эрнандес
Давиде Бираски
|56′
|57′
Франк Кессиэ
|62′
Лукас Биглия
Лукас Лерагер
|64′
Лассе Шёне
|67′
Андреа Пинамонти
Фавилли Андреа
|73′
|79′
Давиде Калабрия
|81′
Джакомо Бонавентура
Андреа Конти
|84′
Лукас Пакета
Лукас Лерагер
Горан Пандев
|88′
Кристиан Ромеро
|88′
|90′+4′
Самуэль Кастильехо
|51%
|Владение мячом
|49%
|84%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|7
|22
|Фолы
|15
|4
|Желтые карточки
|4
|2
|Красные карточки
|2
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
97
Раду
17
Ромеро
2
Сапата
14
Бираски
18
Гильоне
19
Пандев
21
Радованович
20
Шёне
33
Паяч
30
Фавилли
11
Куаме
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
79
Кессиэ
20
Биглия
39
Пакета
8
Сусо
17
Леау
12
Конти
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Четыре удаления, травма Кришито, незабитый пенальти. «Милан» обыграл «Дженоа» в безумном матче
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа», команды заработали три удаления
ProstoProSportвчера в 16:45
«Милан» прервал серию поражений, обыграв «Дженоа». Судья показал три красные карточки
Sportbox.RUвчера в 16:47
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04 октября в 04:40
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
РБК 04 октября в 12:13
Наука
Названы безопасные страны в случае апокалипсиса
«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — объяснили ученые.
Известия вчера в 22:10
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
Ведомости 07:29
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
AMD и Microsoft анонсировали первый в мире 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface, оснащенный новым процессором AMD Ryzen Microsoft Surface Edition.
CNews 04 октября в 07:19
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
В Киеве проходит вече против «формулы Штайнмайера»
Около 3 тысяч человек пришли на вече в Киеве против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, ситуация пока спокойная, сообщает полиция.
РИА Новости 07:08
Футбол
Маммана получил травму в матче с «Уралом»
Защитник петербургского клуба Эммануэль Маммана на 12-й минуте встречи столкнулся с нападающим Павлом Погребняком и получил травму колена.
Матч ТВ 04:52
Здоровье
Медики рассказали о защищающих от рака продуктах
Вторичные растительные вещества каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают снизить вероятность некоторых видов рака.
News.ru 02:27
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы после утечки данных
Представители Сбербанка России обратились в Центробанк и правоохранительные органы после утечки индивидуальных данных клиентов, сообщает РИА Новости 3 октября со ссылкой на представителя банка.
Красная весна 03 октября в 11:41
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Религия
Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского
В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.
Lenta.ru 07:45
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47