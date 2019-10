Get the PPV ➡ https: / / t.co / 1W1iC54161 # UFC243 pic.twitter.com / SmaGAyZ3Ne — UFC (@ ufc) 5 жовтня 2019 р. Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене "Marvel Stadium".

Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атаки мертвецов".