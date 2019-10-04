Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.

«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»

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