"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тео Бернар Франсуа и Франк Кессье.

«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

Все про Спорт ру

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Общество Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.

Политика Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах Задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик не сообщала посольству о своем приезде и возникших у нее проблемах с паспортом.

Политика Трамп заявил, что не хотел говорить с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не хотел проводить телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, а согласился сделать звонок исключительно по просьбе министра энергетики Рика Перри.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

Политика Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Футбол Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.

Происшествия Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".

Гаджеты Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Театры Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.

Авто Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Армия и оружие СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.

Политика Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Хоккей Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший лечившийся от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Гаджеты Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.