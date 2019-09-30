"Милан" в матче шестого тура Серии А проиграл "Фиорентине" со счётом 1:3. "Россонери" выдали худший стат с сезона 1997/98, тогда они в шести турах набрали лишь пять очков.

«Милан» выдал худший старт с 1998 года

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