Странно, что играем только одни мы. Но у нас есть контракты и обязательства перед нашим руководством и футбольной лигой.

Милевский: странно, что играем только мы в чемпионате Белоруссии

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса Зараженная коронавирусом актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выздоровела. Об этом она сама сообщила в Instagram.

Здоровье В Москве провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки В столичных лабораториях за прошедшие 24 часа были проведены 6,5 тысяч исследований анализов на коронавирусную инфекцию, заявила в субботу вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Армия и оружие В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.

Общество В США одобрили тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирус, результат которого можно получить примерно за 15 минут, сообщил разработчик теста, американская компания Abbott Laboratories.

Происшествия Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.

Авто Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.