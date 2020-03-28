Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМилевский: странно, что играем только мы в чемпионате Белоруссии

Странно, что играем только одни мы. Но у нас есть контракты и обязательства перед нашим руководством и футбольной лигой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Артем Милевский: «Странно, что играем в футбол только мы одни»

Матч ТВ07:33

Милевский о белорусской лиге: «Странно, что играем только мы. Принимаем пилюли, ставим капельницы»

Sports.ru12:33

Игрок брестского «Динамо»: странно, что мы не ушли на карантин

Газета.Ru07:12

Милевский: странно, что играем только мы в чемпионате Белоруссии

RT на русском08:17

Милевский выразил недоумение тем, что чемпионат Белоруссии не останавливают

Нева Спорт07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина

Коммерсантъ 02:43
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Общество

В Чечне из-за коронавируса ограничили въезд в Грозный

Ранее, как писал NEWS.ru, аэропорт Грозного из-за коронавируса перестал принимать прилетающих пассажиров, у которых нет прописки или временной регистрации в Чечне.
News.ru 08:44
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Футбол

Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»

Чемпионат 10:32
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса

Зараженная коронавирусом актриса украинского происхождения Ольга Куриленко выздоровела. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Росбалт 11:46
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Гаджеты

В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11

В Сети стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.
Дни24 11:45
Здоровье

В Москве провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки

В столичных лабораториях за прошедшие 24 часа были проведены 6,5 тысяч исследований анализов на коронавирусную инфекцию, заявила в субботу вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 12:50
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь 01:15
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com вчера в 08:54
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru вчера в 01:56
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Общество

В США одобрили тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирус, результат которого можно получить примерно за 15 минут, сообщил разработчик теста, американская компания Abbott Laboratories.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону

При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Газета.Ru 13:39
Авто

Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети

Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.
Тарантас Ньюс 05:54
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Владимирович Милевский
Украинский футболист
Белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо-Брест».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное