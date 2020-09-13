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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Протестующие в Минске направились от района Дрозды в обратную сторону

Участники акции протеста в Минске в воскресенье, 13 сентября, направились по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону.В источнике
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Эхо Москвы

Протестующие в Минске накануне впервые дошли до поселка Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко

Эхо Москвы18:14
РБК

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

РБКвчера в 10:44
Вести.Ru

Данные о применении светошумовых гранат в Минске не подтвердились

Вести.Ruвчера в 11:58
Lenta.ru

Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам у поселка Дрозды

Lenta.ruвчера в 11:14
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Интерфаксвчера в 11:41
ТАСС

Основная масса протестующих в Минске собралась в районе Дрозды

ТАССвчера в 11:03
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ruвчера в 09:59

Франклин из GTA V: «Вам бы не понравилось, если бы Rockstar прямо сейчас выпустила GTA 6, и она бы оказалась дерьмом»

Актёр Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA V, рассказал, почему Rockstar до сих пор не анонсировала GTA 6. По его словам, на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
CyberSport.ru17:45

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США.
Газета.Ru21:10
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Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице.
Lenta.ru20:02
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Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.рувчера в 11:23
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Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Интерфакс18:56
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За сутки в Алтайском крае 62 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 28 пациентов, зарегистрировано 2 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:23
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