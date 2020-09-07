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Ведомости
Ведомости

Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой

Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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РБК

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РБКвчера в 15:41
RT на русском

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

RT на русскомвчера в 13:41
Газета.Ru

Белорусская милиция начала искать пропавшую Колесникову

Газета.Ruвчера в 14:48
ТАСС

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

ТАССвчера в 13:18
РИА Новости

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РИА Новостивчера в 14:03
Комсомольская правда

Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Комсомольская правдавчера в 13:22
РЕН ТВ

МВД Белоруссии начало поиски «похищенной» соратницы Тихановской

РЕН ТВвчера в 13:31
КП - Беларусь

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения

КП - Беларусьвчера в 14:01

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Титов призвал вернуться к идее «банка плохих долгов»

Объем просроченной задолженности компаний в российских банках вызывает опасения, поэтому сегодня вновь актуальной становится идея "банка плохих долгов", заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
ПРАЙМвчера в 11:31

Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
ТАСС17:14