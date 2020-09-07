Рустам Солнцев показал архивное фото молодых Нагиева и Собчак

Снимок, на котором актер Дмитрий Нагиев с шевелюрой и в рубахе навыпуск запечатлен рядом с телеведущей Ксенией Собчак в золотых сапогах на шнуровке и радужном платье, появился в Сети.