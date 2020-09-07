Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
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Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения
КП - Беларусьвчера в 14:01