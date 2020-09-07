Политика
ВедомостиМилиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
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Автоматически обработано 7400 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews.
Lenta.ru 17:06
Космос
Обсерватория LIGO обнаружила экзотический космический объект
Группа физиков из обсерватории LIGO зафиксировала экзотическое космическое тело.
Дни24 вчера в 22:00
Политика
Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального
Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 15:21
Происшествия
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП, которое произошло при его участии.
Газета.Ru 20:16
Происшествия
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке.
Газета.Ru 09:19
Футбол
Игрок «Зенита» вошел в рейтинг самых титулованных футболистов в XXI веке
В рейтинг под 41-м местом вошел и защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Украинский легионер питерцев на данный момент завоевал 24 титула.
Матч ТВ 18:08
Политика
Рар рассказал, как РФ следует реагировать на претензии Запада по Навальному
Если Москва придет к выводу, что инцидент с Навальным является провокацией, то российскому руководству следует четко реагировать.
ФАН 15:10
Политика
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru 06:59
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском 06:09
Общество
Глава миграционной службы Украины бросил жену ради красотки из Уханя
Московский Комсомолец 12:41
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» поразила фанатов откровенным фото
Многие не смогли найти нужных слов, оставив лишь эмодзи в виде удивленных смайликов.
РИА Новости 19:28
Происшествия
МВД Белоруссии объяснило нападение людей в штатском на кафе в Минске
Коммерсантъ вчера в 14:43
Общество
Класс тайшетской школы ушел на карантин из-за коронавируса
Один из классов средней школы № 5 города Тайшета перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Глагол. Иркутское обозрение 10:45
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Футбол
Испания разгромила Украину, Германия и Швейцария сыграли вничью
В Базеле швейцарцы и немцы завершили поединок со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Сильван Видмер, у гостей забил Илкай Гюндоган.
Радио Зенит 02:04
Происшествия
Туристка сняла на Алтае место гибели за минуты до смерти
43-летняя туристка из Новосибирска снимала горную реку Катунь на Алтае и в шутку рассказывала о том, как она поплывет здесь, ее закружит и через два дня прибьет к скалам.
Московский Комсомолец 13:34
Игры
Собственникам Kingdoms of Amalur в Steam предложат скидку на ремастер
Разработчики ремастера Kingdoms of Amalur сообщили, что всем собственникам оригинальной игры будет положена скидка в размере 50% на ремастер.
Vevby.ru вчера в 16:03
Общество
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме
У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19.
Российская газета 20:47
Происшествия
Во Владивостоке при аварии на теплотрассе выбило окна в жилом доме
Авария на теплотрассе произошла в понедельник в жилом доме во Владивостоке, в девяти квартирах из-за этого выбило окна, сообщает пресс-служба городской администрации.
ТАСС 09:23
Армия и оружие
Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»
Маневры «Кавказ–2020» пройдут на юге РФ. Изначально планировалось, что в учениях примут участие Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан.
Evo-rus.com 01:08
Финансы
Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей
Ведомство реализовало $21,4 млн, €18 млн и £3,6 млн – общая сумма составила 3,55 млрд руб.
Ведомости 07:36
Гаджеты
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Китайская компания Huawei пытается противостоять американским санкциям и намерена выпустить собственную операционную систему для своих смартфонов HarmonyOS.
NewInform 11:19
Футбол
«Барселона» опубликовала фото Месси в новой форме розового цвета
Vprognoze.ru 10:22
Армия и оружие
Китай обвинил Индию в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе
Официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли обвинил Нью-Дели в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе, сообщает во вторник ТАСС.
Парламентская газета 17:50
Единоборства
Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC Fight Night 176
В воскресенье, 6 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
ProstoProSport вчера в 00:11
Происшествия
В Бурятии за сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса
Из новых случаев: 18 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Восток-Телеинформ вчера в 21:38
Здоровье
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известия 16:27
Здоровье
Препарат из бычьих легких снизил смертность от коронавируса в пять раз
Препарат сурфактант-БЛ российского производства показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
ПолитРоссия 19:09