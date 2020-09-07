Политика

ВедомостиВедомостиМилиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой

Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
Читать в источнике
Комментировать345

Подробнее о событии

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РБК15:41

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

RT на русском13:41

МВД Белоруссии начало поиски «похищенной» соратницы Тихановской

РЕН ТВ13:31

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

ТАСС13:18

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РИА Новости14:03

Белорусская милиция начала искать пропавшую Колесникову

Газета.Ru14:48

Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Комсомольская правда13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7400 источников, обновлено в 21:31, Ашберн

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения

КП - Беларусь14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7400 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подтвердила свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

CT news 15:34
10
Общество

Государственный поисковик «Спутник» закрыли

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews.
Lenta.ru 17:06
231
Космос

Обсерватория LIGO обнаружила экзотический космический объект

Группа физиков из обсерватории LIGO зафиксировала экзотическое космическое тело.
Дни24 вчера в 22:00
30
Политика

Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 15:21
294
Происшествия

Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП, которое произошло при его участии.
Газета.Ru 20:16
55
Происшествия

Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей

Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке.
Газета.Ru 09:19
1,5K
Футбол

Игрок «Зенита» вошел в рейтинг самых титулованных футболистов в XXI веке

В рейтинг под 41-м местом вошел и защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Украинский легионер питерцев на данный момент завоевал 24 титула.
Матч ТВ 18:08
Политика

Рар рассказал, как РФ следует реагировать на претензии Запада по Навальному

Если Москва придет к выводу, что инцидент с Навальным является провокацией, то российскому руководству следует четко реагировать.
ФАН 15:10
Политика

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru 06:59
1,5K
Общество

Пригожин перечислил миллион рублей в Charite на лечение Навального

Вести.Ru 12:13
183
Общество

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском 06:09
776
Общество

Глава миграционной службы Украины бросил жену ради красотки из Уханя

Московский Комсомолец 12:41
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» поразила фанатов откровенным фото

Многие не смогли найти нужных слов, оставив лишь эмодзи в виде удивленных смайликов.
РИА Новости 19:28
Происшествия

МВД Белоруссии объяснило нападение людей в штатском на кафе в Минске

Коммерсантъ вчера в 14:43
5
Общество

Класс тайшетской школы ушел на карантин из-за коронавируса

Один из классов средней школы № 5 города Тайшета перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Глагол. Иркутское обозрение 10:45
3
Политика

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
1,1K
Футбол

Испания разгромила Украину, Германия и Швейцария сыграли вничью

В Базеле швейцарцы и немцы завершили поединок со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Сильван Видмер, у гостей забил Илкай Гюндоган.
Радио Зенит 02:04
1
Происшествия

Туристка сняла на Алтае место гибели за минуты до смерти

43-летняя туристка из Новосибирска снимала горную реку Катунь на Алтае и в шутку рассказывала о том, как она поплывет здесь, ее закружит и через два дня прибьет к скалам.
Московский Комсомолец 13:34
22
Игры

Собственникам Kingdoms of Amalur в Steam предложат скидку на ремастер

Разработчики ремастера Kingdoms of Amalur сообщили, что всем собственникам оригинальной игры будет положена скидка в размере 50% на ремастер.
Vevby.ru вчера в 16:03
3
Общество

У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме

У 32 процентов инфицированных не было симптомов, а у половины - отмечалась легкая форма COVID-19.
Российская газета 20:47
Происшествия

Во Владивостоке при аварии на теплотрассе выбило окна в жилом доме

Авария на теплотрассе произошла в понедельник в жилом доме во Владивостоке, в девяти квартирах из-за этого выбило окна, сообщает пресс-служба городской администрации.
ТАСС 09:23
5
Армия и оружие

Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

Маневры «Кавказ–2020» пройдут на юге РФ. Изначально планировалось, что в учениях примут участие Белоруссия, Мьянма, Индия, Иран и Пакистан.
Evo-rus.com 01:08
577
Финансы

Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей

Ведомство реализовало $21,4 млн, €18 млн и £3,6 млн – общая сумма составила 3,55 млрд руб.
Ведомости 07:36
20
Гаджеты

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Китайская компания Huawei пытается противостоять американским санкциям и намерена выпустить собственную операционную систему для своих смартфонов HarmonyOS.
NewInform 11:19
17
Футбол

«Барселона» опубликовала фото Месси в новой форме розового цвета

Vprognoze.ru 10:22
Армия и оружие

Китай обвинил Индию в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе

Официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли обвинил Нью-Дели в стрельбе и пересечении линии контроля в Ладакхе, сообщает во вторник ТАСС.
Парламентская газета 17:50
Единоборства

Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC Fight Night 176

В воскресенье, 6 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
ProstoProSport вчера в 00:11
4
Происшествия

В Бурятии за сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса

Из новых случаев: 18 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Восток-Телеинформ вчера в 21:38
64
Здоровье

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известия 16:27
94
Здоровье

Препарат из бычьих легких снизил смертность от коронавируса в пять раз

Препарат сурфактант-БЛ российского производства показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
ПолитРоссия 19:09
Как работают Яндекс.Новости?
Белорусский кризисБольше новостей по теме
Главное