Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
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Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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