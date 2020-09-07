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Ведомости
Ведомости

Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой

Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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ТАСС

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

ТАСС13:18
RT на русском

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

RT на русском13:41
Комсомольская правда

Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Комсомольская правда13:22
Эхо Москвы

Семья члена президиума КС белорусской оппозиции М. Колесниковой обратилась в милицию с заявлением о пропаже политика

Эхо Москвы15:03
РИА Новости

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РИА Новости14:03
Газета.Ru

Белорусская милиция начала искать пропавшую Колесникову

Газета.Ru14:48
РЕН ТВ

МВД Белоруссии начало поиски «похищенной» соратницы Тихановской

РЕН ТВ13:31
КП - Беларусь

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения

КП - Беларусь14:01

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
1

В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
6

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Минфин России подготовил законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
Коммерсантъ14:50

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
66

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
5

Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплаты

Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".
Вести.Ru13:05