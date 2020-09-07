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Ведомости
Ведомости

Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой

Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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РБК

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РБКвчера в 15:41
RT на русском

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

RT на русскомвчера в 13:41
Газета.Ru

Белорусская милиция начала искать пропавшую Колесникову

Газета.Ruвчера в 14:48
ТАСС

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

ТАССвчера в 13:18
РИА Новости

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РИА Новостивчера в 14:03
Комсомольская правда

Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Комсомольская правдавчера в 13:22
РЕН ТВ

МВД Белоруссии начало поиски «похищенной» соратницы Тихановской

РЕН ТВвчера в 13:31
КП - Беларусь

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения

КП - Беларусьвчера в 14:01

Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе со своей женой, известной советской и российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на фотографию Галкина в Instagram, где он запечатлён вместе с супругой.
Южный Федеральныйвчера в 12:30
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МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБКвчера в 15:19
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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