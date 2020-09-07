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Народные новости
Народные новости

Милиция не подтвердила задержание Колесниковой в Минске

В ГУВД Минска рассказали, что сотрудники милиции не задерживали члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникову в Минске похитили неизвестные.В источнике
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RT на русском

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

RT на русском04:33
Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00
Российская газета

Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции

Российская газета05:00
Комсомольская правда

В Беларуси Координационный совет оппозиции потерял связь с Марией Колесниковой

Комсомольская правда04:29
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

РИА Новости05:31
ТАСС

МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников

ТАСС05:11

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального
Собеседник05:09
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
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