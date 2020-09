Пресняковы раскрыли пол будущего ребенка Натальи Подольской

A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on Sep 1, 2020 at 9:44am PDT Напомним, что у Натальи Подольской и Владимира Преснякова уже есть сын Артемий, в июне ему исполнилось пять лет.