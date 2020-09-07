Милиция не подтвердила задержание Колесниковой в Минске
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В ГУВД Минска рассказали, что сотрудники милиции не задерживали члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникову в Минске похитили неизвестные.В источнике
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