Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Народные новости
Народные новости

Милиция не подтвердила задержание Колесниковой в Минске

В ГУВД Минска рассказали, что сотрудники милиции не задерживали члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникову в Минске похитили неизвестные.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00
Газета.Ru

Родственники пропавшей Колесниковой обратятся в милицию

Газета.Ru11:01
РИА Новости

Родственники Колесниковой подадут заявление о ее пропаже

РИА Новости10:52
РЕН ТВ

Близкие Колесниковой обратятся с заявлением о ее пропаже в Белоруссии

РЕН ТВ11:09
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00
RT на русском

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

RT на русском04:33
ТАСС

МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников

ТАСС05:11

Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Фанаты Бритни Спирс нашли доказательства того, что ее держат в плену

Телеграм «Только Никому» Теперь фанаты выстроили новую теорию заговора, в которую впутали поп-диву Спирс: Асгари встречается с Брит по наводке ее дрожайшего отца, который много лет подряд обворовывал собственную дочь.
Popcake11:32

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
9

Прекращено дело против зарезавшей отчима ножом пермской школьницы

В Перми Следственный комитет принял решение прекратить уголовное преследование 16-летней школьницы по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны», которая зарезала ножом своего отчима.
Московский Комсомолец11:39
1

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального.
Эхо Москвы12:02
563

Фанаты Джоковича устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом

Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича затравили лайнсвумен, в которую он попал мячом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо-Бусты, сообщается на странице пользователя NawalNadal в Twitter.
Газета.Ru11:34

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
156

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
322