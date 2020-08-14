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Новостной фронт
Новостной фронт

Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске

Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.В источнике
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RT на русском

В Минске девушки обняли опустившего щит сотрудника ОМОНа — видео

RT на русском12:49
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАСС10:40
РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новости11:18
Известия

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

Известия11:11
Газета.Ru

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

Газета.Ru12:50
Московский Комсомолец

Толпа заняла площадь у Дома правительства в Минске, ОМОН опустил щиты

Московский Комсомолец10:43
РБК

Девушки у здания правительства Белоруссии бросились обнимать омоновцев

РБК11:22
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусь13:00

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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Intel представила GPU с 16 384 ядрами и чудовищной производительностью

Линейку графических ускорителей XE HP с огромной производительностью представила на мероприятии Architecture Day 2020 компания Intel, сообщает 13 августа IT-ресурс IXBT.com Анонс линейки графических ускорителей XE HP оказался самым ярким событием Architecture Day 2020.
ИА Красная Веснавчера в 16:48
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Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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