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Новостной фронт
Новостной фронт

Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске

Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.В источнике
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Известия

«Надо голосить громче»

Известия15:09
РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новости11:18
РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБК13:32
Московский Комсомолец

Первое затишье в Минске оценили общественники: «Не стоит обольщаться»

Московский Комсомолец14:26
RT на русском

В Минске девушки обняли опустившего щит сотрудника ОМОНа — видео

RT на русском12:49
Телеканал 360°

Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске. Девушки побежали обниматься — видео

Телеканал 360°10:46
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАСС10:40
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусь13:00

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Великобритания помещает Францию на карантин

Великобритания заявляет, что у нее нет выбора вместо карантина для прибывших из Франции О введении заградительных мер после 03:00 по Гринвичу в субботу заявил сегодня Грант Шаппс Автор: Служба новостей Фото: Sky News Дата: 14.08.2020 (CHELINDUSTRY) У Великобритании нет другого выбора, кроме как ввести 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Франции.
Chelindustry.ru04:14

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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