Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
Смотрите также
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
Опубликован трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом
Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
Премьер-министр Болгарии сообщил о планах изменить конституцию страны
МВД Белоруссии сообщило о 121 пострадавшем сотруднике милиции
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Наташа Королева предстала в образе «старой школьницы»
Telegram запустил функцию видеозвонка
Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве
Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии
В центр Минска прибывают ОМОН и внутренние войска
Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.В источнике
Подробнее о событии