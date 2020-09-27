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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле

Правоохранители в Гомеле применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.В источнике
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RT на русском

В Гомеле против участников протестов применили слезоточивый газ

RT на русском09:19
ТАСС

Милиция в Гомеле применила против протестующих слезоточивый газ

ТАСС09:15
Вести.Ru

Гомельские силовики применили газ и гранаты

Вести.Ru08:53
Интерфакс

В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Интерфакс09:15
РБК

В Белоруссии против протестующих силовики применили газ и шумовые гранаты

РБК09:06
Lenta.ru

Белорусские силовики брызнули слезоточивым газом в лицо пожилым людям

Lenta.ru10:15
РИА Новости

В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

РИА Новости08:44

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь
Коммерсантъ09:51

Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А»

На орбите появился таинственный «Объект А». Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А», который, по их мнению, мог быть оставлен новым космическим кораблем китайцев, вернувшимся на Землю еще 6 сентября.
Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А»
Shraibikus News10:27
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ruвчера в 08:49
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