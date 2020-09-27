Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле
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Правоохранители в Гомеле применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.В источнике
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