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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле

Правоохранители в Гомеле применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.В источнике
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Интерфакс

В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Интерфакс09:15
URA.Ru

На протестах в Беларуси применили газ и шумовые гранаты

URA.Ru09:36
RT на русском

В Гомеле против участников протестов применили слезоточивый газ

RT на русском09:19
ТАСС

Милиция в Гомеле применила против протестующих слезоточивый газ

ТАСС09:15
Вести.Ru

В Минске закрыли еще одну станцию метро, в Могилеве применили спецсредства

Вести.Ru11:08
РБК

В Белоруссии против протестующих силовики применили газ и шумовые гранаты

РБК09:06
РИА Новости

В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

РИА Новости08:44
КП - Беларусь

В Гомеле ОМОН применял слезоточивый слез и стрелял в воздух

КП - Беларусь11:35

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе
Слово и Дело03:57
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НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАСС24 сентября в 12:28
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