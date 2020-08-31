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Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворца независимости в Минске. Протестующие к концу дня практически разошлись, пишет «РИА Новости».В источнике
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Телеканал 360°

Оцепление рядом с резиденцией Лукашенко сняли

Телеканал 360°01:39
Известия

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Известия22:01
РБК

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

РБК17:23
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфаксвчера в 12:11
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 11:21
РИА Новости

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новостивчера в 11:58
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 11:38
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусьвчера в 10:48

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за мощного тайфуна "Майсак", который будет оказывать влияние на погоду ночью и днём 3 сентября, а также ночью 4 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Владивосток-Новости01:42
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В России предложили ввести «хлебную» субсидию для населения

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предложил рассмотреть механизм адресной помощи малоимущей части населения в качестве меры поддержки производства хлебобулочных изделий в условиях волатильности цен на зерно.
Росбалт28 августа в 10:12

Новый iPad получит узкие рамки и Face ID

Судя по изображениям, аппарат унаследует дизайн iPad Pro 2020 с его узкими рамками вокруг дисплея, датчиками распознавания лиц Face ID вместо кнопки с Touch ID и одинарной камерой на задней панели.
Megaobzor.com29 августа в 15:29

Омич получил 12 лет колонии за убийство пасынка из-за сутулости

Житель Омской области раскаялся в убийстве семилетнего пасынка за то, что тот неровно держал спину, суд назначил ему 12 лет колонии и выплату компенсации в размере полмиллиона рублей матери мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Омского областного суда.
РИА Новости01:39