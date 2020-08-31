Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за мощного тайфуна "Майсак", который будет оказывать влияние на погоду ночью и днём 3 сентября, а также ночью 4 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.